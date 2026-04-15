EE. UU. designa a John Barrett como nuevo encargado de negocios en Venezuela tras fin de misión de Laura Dogu (+Comunicado)

La Embajada de los Estados Unidos en Venezuela anunció este miércoles un relevo en su jefatura diplomática. La actual encargada de negocios, Laura Dogu, informó que su asignación temporal en la capital venezolana ha concluido, confirmando que será sucedida por el diplomático de carrera John Barrett, quien asumirá la misión próximamente.

Dogu, quien lideró la fase crítica de reapertura de la misión diplomática en Caracas tras años de cierre, retomará sus funciones en Washington D.C. como asesora de política exterior del jefe del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos. Su gestión estuvo marcada por la estabilización de los canales de comunicación y la implementación de la hoja de ruta establecida por la administración del presidente Donald Trump.

“Estoy profundamente agradecida con el presidente Trump y el secretario Rubio por confiarme la tarea de liderar la implementación de su plan aquí en Venezuela y de representar a Estados Unidos en este momento histórico”, expresó Dogu a través de un comunicado oficial difundido en las redes sociales de la legación.

Perfil del nuevo representante

John Barrett llega a Caracas procedente de Guatemala, donde se desempeñaba como encargado de negocios desde inicios de 2026. Es un miembro senior del Servicio Exterior con más de 20 años de experiencia, con un perfil técnico enfocado en temas de seguridad, control migratorio y desarrollo económico.

Previamente, Barrett ocupó cargos estratégicos en Panamá -donde supervisó asuntos relacionados con el Canal-, Perú y El Salvador.

Su designación es vista por analistas como un movimiento hacia la segunda fase del plan estadounidense, centrada en la reconstrucción y la consolidación de la agenda "America First" en la región.

Continuidad en la misión

A pesar del cambio de liderazgo, la Embajada aseguró que el equipo diplomático mantendrá la continuidad de las operaciones. Dogu subrayó que el personal estadounidense seguirá trabajando en las fases de estabilización y transición planteadas por Washington.

Se espera que Barrett arribe al país en los próximos días para formalizar su cargo ante las autoridades locales, en un momento en que la relación bilateral busca nuevos puntos de equilibrio tras la normalización de la presencia diplomática en suelo venezolano.

Caracas / Redacción Web