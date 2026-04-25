EE.UU. autoriza a Venezuela pagar defensa de Nicolás Maduro y Cilia Flores

La Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC) autorizó al Gobierno venezolano a pagar con fondos estatales la defensa del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, quienes permanecen detenidos en ese país por cargos relacionados con narcotráfico.

La medida fue comunicada mediante un documento oficial firmado por el fiscal Jay Clayton y dirigido al juez Alvin K. Hellerstein, en el que se indica que se emitieron licencias enmendadas que permiten a los abogados de la defensa recibir pagos del Estado venezolano bajo condiciones específicas.

Entre las condiciones establecidas, se precisa que los pagos deberán provenir de fondos disponibles para el Gobierno venezolano después del 5 de marzo de 2026 y no podrán proceder de cuentas restringidas como los Fondos de Depósito de Gobiernos Extranjeros, en cumplimiento de las sanciones vigentes.

Cambio tras restricciones previas

La decisión representa un giro en la postura de las autoridades estadounidenses, que anteriormente habían bloqueado el uso de recursos venezolanos para financiar la defensa legal de Maduro y Flores, alegando que violaba el régimen de sanciones impuesto al país.

La defensa de ambos había argumentado que esta restricción vulneraba su derecho a un juicio justo, al impedirles contratar abogados de su elección. Tras la nueva autorización, los acusados informaron que retiran las mociones introducidas ante el tribunal, aunque dejaron abierta la posibilidad de retomarlas si surgen nuevas limitaciones.

Contexto del caso

Maduro y Flores fueron detenidos el pasado 3 de enero durante una operación militar estadounidense y trasladados a Nueva York, donde enfrentan cargos por presuntas actividades de narcotráfico y conspiración para introducir cocaína en territorio estadounidense.

Ambos se han declarado no culpables y permanecen bajo custodia mientras avanza el proceso judicial en la corte federal, en uno de los casos más relevantes en la relación entre Washington y Caracas en los últimos años.

Washington / Redacción Web