Eduardo Piñate fue designado como Comisionado Presidencial para la Constituyente Laboral y los Consensos Laborales

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció a través de sus redes sociales la designación de Germán Eduardo Piñate Rodríguez como Comisionado Presidencial para la Constituyente Laboral y los Consensos Laborales.

Rodríguez destacó que esta decisión busca fortalecer los mecanismos de diálogo y organización dentro del sector laboral venezolano, en medio de los procesos orientados a la defensa de los derechos de los trabajadores.

La mandataria expresó su confianza en la trayectoria y compromiso de Piñate con la clase trabajadora, al tiempo que resaltó su capacidad para impulsar propuestas que contribuyan al desarrollo de consensos en materia laboral.

Piñate, quien cuenta con una amplia experiencia en el área sindical y en la gestión pública, ha ocupado diversos cargos dentro del Ejecutivo, incluyendo el Ministerio del Trabajo y otras responsabilidades vinculadas al ámbito social y laboral.

Caracas / Redacción web