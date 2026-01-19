Edson Tovar le ganó el duelo a Materán en Brasil con cesta en el último segundo

Un doble del venezolano Edson Tovar en el último segundo le dio la victoria 89-87 a Paulistano, en su visita al Baurú del larense José Santiago Materán, en la continuación de la Liga de Básquet de Brasil.

Restando siete segundos, el experimentado de 45 años y exNBA Alex García dejó arriba 89-87 a los locales con un triple, pero los paulistas sacaron rápidamente y el armador criollo se fue a su lado ofensivo de la cancha, lanzó de tres puntos, falló, tomó el rebote y al unísono con la chicharra, embocó el tiro para ganar el choque.

Paulistano sigue octavo, con marca de 12-9, mientras que con la derrota Baurú marcha 11mo, con récord de 11-11.

Puntaje de Tovar

Por los ganadores, Tovar destacó con 16 puntos, tres rebotes, una asistencia y dos recuperaciones.

Por los anfitriones, Materán no vio acción.

Sifontes celebró

En otro duelo, Unifacisa del base venezolano Yohanner Sifontes sometió 77-68 a Botafogo.

Por Unifacisa, Sifontes destacó con cinco tantos, tres capturas y seis entregas claves.

Santiago / León Aguilar