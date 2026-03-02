lunes
, 02 de marzo de 2026
El Tiempo Informando al Pueblo Oriental

Edmundo González suspende sus actividades mientras recibe atención médica por dolencia en la cadera

marzo 2, 2026
Edmundo retomará sus actividades cuando reciba el visto bueno de los médicos

La Vocería Oficial de Venezuela informó este lunes que Edmundo González Urrutia cancelará sus compromisos públicos y entrevistas de los próximos días, debido a un problema de salud.

De acuerdo con el comunicado, González Urrutia presenta una dolencia en la cadera y por ello está recibiendo atención espcializada.

La Vocería Oficial de Venezuela agregó que la suspensión de las actividades de Edmundo se realizan por indicaciones médicas y mientras guarda reposo para su proceso de recuperación.

"Se mantiene en contacto permanente con su equipo y atento a los asuntos del país. Agradece las muestras de preocupación y afecto recibidas. Reanudará plenamente su agenda en cuanto cuente con autorización médica".

Madrid / Redacción web

 ET 

 PUBLICIDAD

 ET 

 ÚLTIMAS NOTICIAS

El Tiempo crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram