Edmundo González suspende sus actividades mientras recibe atención médica por dolencia en la cadera

La Vocería Oficial de Venezuela informó este lunes que Edmundo González Urrutia cancelará sus compromisos públicos y entrevistas de los próximos días, debido a un problema de salud.

De acuerdo con el comunicado, González Urrutia presenta una dolencia en la cadera y por ello está recibiendo atención espcializada.

La Vocería Oficial de Venezuela agregó que la suspensión de las actividades de Edmundo se realizan por indicaciones médicas y mientras guarda reposo para su proceso de recuperación.

"Se mantiene en contacto permanente con su equipo y atento a los asuntos del país. Agradece las muestras de preocupación y afecto recibidas. Reanudará plenamente su agenda en cuanto cuente con autorización médica".

Madrid / Redacción web