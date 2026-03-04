Edmundo González informó que será operado para "reparar un hueso roto"

Edmundo González Urrutia informó este miércoles que será sometido a una cirugía mañana jueves para "reparar un hueso roto", al tiempo que agradeció por los mensajes de afecto que ha recibido luego de que se diera a conocer que recibió atención por una "dolencia en la cadera".

En su cuenta de X, compartió un mensaje escrito y una nota de voz en la que asegura que "todo está bien" y que mañana recibirá "una pequeña intervención quirúrgica" a cargo de médicos españoles y venezolanos, en quienes dijo confiar "plenamente".

Por otra parte, aprovechó para informar que está trabajando con la líder opositora de Venezuela y premio nobel de la paz 2025, María Corina Machado, con quien afirmó estar "alineando todo lo que viene", sin abundar en detalles.

"Como dicen, ella no vuelve sola. Este es un esfuerzo de equipo que honra la gesta cívica del 28 de julio", subrayó el líder opositor, en referencia a las presidenciales de 2024, cuando asegura venció a Nicolás Maduro, aunque el ente electoral declaró ganador al líder chavista, actualmente detenido en Estados Unidos.

González Urrutia, quien se encuentra fuera de Venezuela y en el exilio desde 2024, no precisó si regresará al país, como sí lo ha dicho Machado.

Retorno a casa

La opositora recorrerá Venezuela cuando concrete su llegada al país, anunció este martes su partido Vente Venezuela sin precisar cuándo retornará la dirigente, quien se encuentra en EE.UU. luego de salir del país y abandonar la clandestinidad para evitar el arresto tras sus denuncias de fraude en las presidenciales.

El domingo, la también exdiputada afirmó desde Estados Unidos que regresará a Venezuela "en pocas semanas" con el objetivo de "garantizar una transición a la democracia ordenada, sostenible e indetenible".

Machado salió de Venezuela el pasado diciembre para recibir en Noruega la medalla del Premio Nobel de la Paz tras pasar un año en la clandestinidad.

En enero, tras el ataque de Estados Unidos a Venezuela en el que depusieron y capturaron Maduro, la líder opositora se trasladó a Washington y, desde entonces, ha repetido su deseo de poder volver a su país cuanto antes.

Madrid / EFE