Edmundo González anuncia que no asistirá a acto de Machado en Madrid por hospitalización

Edmundo González Urrutia informó que no podrá asistir al encuentro previsto para este sábado 18 de abril en Madrid junto a la líder opositora María Corina Machado, debido a que se encuentra hospitalizado.

“Yo no voy a poder acompañarlos. Llevo unos días hospitalizado -seguimiento de la intervención de hace un mes-”, dijo a través de un comunicado publicado en X, donde agregó que la capital española será escenario del acto con la también Premio Nobel de la Paz 2025.

“El sábado 18, a las 18, Madrid nos vuelve a abrir sus puertas, y María Corina Machado estará con nosotros en ese encuentro que tanto hemos esperado”, añadió.

González Urrutia explicó que su estado de salud le impide participar en la concentración. No obstante dio a conocer que sostuvo un encuentro previo con Machado en Madrid. “Hoy nos hemos visto y hemos conversado largo, hay mucho que coordinar y lo estamos haciendo”, afirmó.

El dirigente subrayó la importancia del encuentro con la comunidad venezolana en el exterior y aseguró que seguirá la actividad a la distancia. “Los seguiré desde donde estoy, atento a cada palabra y a cada imagen que llegue, como muchos venezolanos”, indicó.

Asimismo, hizo un llamado a la participación. “A todos los que puedan llegar el sábado, los invito a hacerlo. Vayan por los que no podemos, vayan por los que están allá esperándonos en casa”.

El evento forma parte de la agenda de Machado en España, que incluye un encuentro con venezolanos en Madrid el 18 de abril, a las 6 de la tarde.

Madrid / Redacción web