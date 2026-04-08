Ediles de Bermúdez admitieron la ordenanza de fomento, producción y desarrollo de inversiones

La Cámara Municipal de Bermúdez, en el estado Sucre, admitió y realizó este martes en su sesión ordinaria la primera discusión de la ordenanza para el fomento, producción y desarrollo de nuevas inversiones y emprendimientos.

Ángel Toussaint, presidente del ente edilicio, explicó que se trata de un instrumento que favorece a todo el sector productivo, con simplificación de trámites administrativos, beneficios tributarios, con el fin de estimular la inversión en el municipio.

Agregó que la ordenanza crea el órgano municipal de economía y ya ha sido discutida por los responsables de economía de las 24 comunas de Bermúdez.

Balance

Al hacer balance de lo logrado en el primer trimestre del año, señaló que realizaron la revisión de las ordenanzas existentes y avanzaron con la aprobación de los nombramientos y decretos de la alcaldía. Aparte de la ordenanza de economía, también se discute la de patrimonio.

Sumó al trabajo, las aprobaciones de liberaciones de cláusulas y están trabajando en la actualidad en la revisión de siete solicitudes de liberación de ejidos por justicia social, para lo cual deben hacer inspecciones para verificar el tiempo de las bienhechurías.

Sucre/ Yumelys Díaz