Edil de Lechería: privatizar la industria eléctrica sería una buena señal para los inversionistas

El proyecto de ley de reforma parcial de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico, propuesta que tiene como fin sentar las bases institucionales para permitir la entrada de inversión privada y avanzar hacia un modelo mixto de gestión, fue visto con buenos ojos por parte del edil de Lechería, Gabriel Vargas.

A juicio del concejal, privatizar la industria eléctrica sería una buena señal para atraer inversionistas.

"Leímos con agrado las señales salidas de la Asamblea Nacional en cuanto a privatizar el sistema eléctrico venezolano, industria venida a menos en los últimos 25 años por falta de mantenimiento. No se puede industrializar ningún país en donde el gobierno apunte al inversionistas con la espada de Damocles a diario. La energía eléctrica producida en el Guri (principal central hidroeléctrica del país) permitió desarrollar las industrias básicas de Guayana, convertidas hoy en chatarras por la desidia oficial. Eventos de ese tipo no deben producirse más. La seguridad jurídica daría mayor confianza a los inversionistas nacionales y extranjeros", aseguró.

Daño

El también presidente de Un Nuevo Tiempo (UNT) en Anzoátegui expresó que es positivo que el gobierno nacional admita "el monumental daño ocasionado al país" con las expropiaciones, "donde por cierto, los mismos que estuvieron a favor en el pasado, hoy son quienes piensan los contrario, reconociendo y anunciando la aprobación de los primeros pasos para el fin de la cuestión".

Es importante mencionar que fue el pasado martes 2 de junio cuando el oarlamento venezolano aprobó en primera discusión, de forma unánime, el proyecto de ley de reforma parcial de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico.

La propuesta de la misma estuvo a cargo del diputado Orlando Miranda, quien en sus exposición resaltó que esto busca tres aspectos fundamentales: fortalecer la seguridad y protección del sistema eléctrico nacional, garantizar el mantenimiento de la infraestructura actual y optimizar la calidad del suministro para la ciudadanía.

El objetivo, enfatizó el parlamentario, es migrar hacia un sistema eléctrico "moderno, mixto, autosostenible y responsable".

Lechería / Jesús Bermúdez