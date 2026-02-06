Edil de Guanta llama a "erradicar" el lenguaje agresivo del discurso político

En medio de la actual coyuntura política que vive el país, y tras la aprobación del proyecto de ley de amnistía para los presos políticos, el edil del municipio Guanta, Luis Gil, afirmó que ahora se debe avanzar hacia un cambio del discurso político "erradicando el lenguaje agresivo".

Señaló que precisamente la Ley de Amnistía que fue aprobada este jueves por unanimidad en la Asamblea Nacional está direccionada a lo que considera una política de amplitud y reconciliación en el país.

“En este mismo marco, soy del criterio que debemos dosificar el discurso político. De ambos lados de la acera, los excesos han causado una ruptura que nos ha dividido como venezolanos. Ni ser chavista es malo, ni ser opositor es un crimen, nada de eso; debemos orientar a una política de reencuentro nacional”, opinó.

De acuerdo con lo expuesto por el concejal, la gestión del gobernador de Anzoátegui, Luis Marcano, es ejemplo de una política que desarrolla acciones que buscan el bienestar colectivo, "donde todos los anzoatiguenses han validado una administración eficiente y orientada al bien de todos”.

Propuesta

Gil propuso la creación de una instancia de carácter nacional, regional y local, que sea interinstitucional y multipolítica, que permita la construcción de "una mejor Venezuela".

“La división nos hace débiles, ante todas las circunstancias que vivimos y viviremos, por ende, el sentido común nos demanda unidad real y efectiva. Sería una instancia, donde los que creen en una cosa y los que creen en otra distinta puedan intercambiar ideas, todo bajo el foco de la defensa de la institucionalidad y la paz republicana”, detalló el edil guanteño.

Guanta / Jesús Bermúdez