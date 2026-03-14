Economistas plantean exonerar impuestos a sectores afectados por crisis hídrica en Sucre

Ante el impacto económico generado por la emergencia hídrica que afecta a gran parte del estado Sucre, representantes del Colegio de Economistas de la entidad propusieron evaluar la exoneración temporal de impuestos para los sectores productivos más perjudicados por la situación.

José Sánchez, presidente de la comisión reorganizadora del gremio, explicó que la medida permitiría aliviar la carga financiera que actualmente enfrentan comercios y empresas que han visto afectadas sus operaciones debido a la falta de agua.

El economista hizo un llamado al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) para que considere la exoneración de tributos en las zonas impactadas por la contingencia, así como a las autoridades municipales para revisar los cobros relacionados con servicios públicos.

Según Sánchez, la propuesta podría aplicarse de manera temporal mientras se normaliza el suministro de agua en las comunidades afectadas.

*Comercios paralizados por la falta de agua*

El representante gremial indicó que numerosos establecimientos comerciales y empresas han tenido que suspender o reducir sus actividades debido a las dificultades para operar sin el recurso hídrico.

A su juicio, mantener las obligaciones tributarias en medio de este escenario podría agravar aún más la situación económica del sector productivo.

“Cobrar impuestos a quienes no están produciendo puede profundizar la crisis y generar un problema mayor que incluso lleve al cierre de negocios”, advirtió.

Desde el gremio de economistas reiteraron el llamado a las autoridades regionales y nacionales para evaluar esta propuesta, la cual —afirman— permitiría brindar un respiro al sector comercial y contribuir a mantener la actividad económica durante la contingencia hídrica que también afecta a la población en general.

Cumaná / Lino Castañeda