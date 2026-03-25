Ecarri dijo que AN creará grupo para relaciones con el Congreso de EEUU

La Asamblea Nacional (AN) conformará un "grupo parlamentario de amistad" que se encargará de desarrollar relaciones con el Congreso de EE.UU., con el fin de contribuir a "la recuperación de la confianza recíproca y al fortalecimiento de los vínculos" bilaterales, restablecidos este mes tras siete años rotos, informó el diputado Antonio Ecarri.

El legislador opositor compartió en X una carta que envió al presidente de la AN, Jorge Rodríguez, con la propuesta de crear ese grupo, donde espera que se aborden "asuntos de especial importancia" como "la normalización de las relaciones económicas entre ambos países".

Además, prevé que se discutan otros temas como la protección de los activos de la nación suramericana en el exterior y el reconocimiento de las instituciones legítimas del Estado venezolano.

Ecarri aseguró que su propuesta fue aprobada por la Asamblea Nacional y expresó que su país "debe recuperar la confianza internacional y posicionarse como un proveedor energético confiable para el mundo".

El 12 de marzo, el diputado había anticipado que propondría al Legislativo el grupo de amistad, y manifestó su intención de viajar "pronto" a Washington para "hablar con los senadores y también con comisiones bipartidistas".

En la sesión celebrada este martes, Rodríguez dijo haber recibido la carta del diputado y manifestó estar de acuerdo con la conformación de ese grupo, de lo que encargó a Ecarri y al primer vicepresidente de la AN, el chavista Pedro Infante.

"Voy a estar bien pendiente de lo que se proponga", agregó el también hermano de la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez.

Este mismo martes, la mandataria anunció que una delegación diplomática encabezada por el encargado de Negocios en EE.UU., el excanciller Félix Plasencia, viajará esta semana al país norteamericano, sin precisar la fecha, para avanzar en el proceso de restablecimiento de las relaciones bilaterales.

Posteriormente, la funcionaria, quien asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro en enero por parte de EE.UU., se reunió con autoridades para organizar el viaje de la delegación, entre ellas el titular de Exteriores, Yván Gil, y el viceministro para Europa y América del Norte, Oliver Blanco.

El jueves, la presidenta encargada recibió a representantes del Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense que se encontraban de visita en Caracas, a los que acompañó la encargada de Negocios del país norteamericano en Venezuela, Laura Dogu.

Caracas / EFE