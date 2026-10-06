Corpoelec incorporará 150 MW al SEN con activación de unidad TZ07 en Zulia

La Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) ejecutó la fase final de los protocolos de prueba para la puesta en funcionamiento de la unidad TZ07, ubicada en el Complejo Termoeléctrico General Rafael Urdaneta (Termozulia), con el objetivo de incorporar 150 megavatios (MW) adicionales al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

La reactivación de este bloque de generación busca robustecer la estabilidad del flujo eléctrico en la región occidental del país, beneficiando de forma directa a un estimado de 42 mil familias en el estado Zulia y zonas adyacentes.

El gerente regional de Generación Termoeléctrica Occidental y representante técnico para los estados Zulia, Lara y Falcón, Diomar Alberto Río, explicó que la máquina superó las maniobras de recuperación.

Explicación

«En este momento nos encontramos con la aplicación del protocolo de prueba de la unidad TZ07. Una unidad que viene de un plan de reactivación y va a entrar en servicio en las próximas horas», señaló el funcionario durante la inspección técnica de los trabajos.

De acuerdo con reportes institucionales y medios de comunicación regionales, la adecuación de la infraestructura técnica forma parte de un plan integral de rehabilitación desplegado por las autoridades del sector eléctrico para elevar la capacidad de generación térmica instalada.

Meta

El vocero de Corpoelec enfatizó que las labores del personal especializado se mantienen de manera continua con el propósito de optimizar la continuidad operativa del servicio.

«Al incorporar megavatios nos va a permitir poder beneficiar a la población zuliana y a la nación entera», precisó Río sobre el alcance estratégico del proyecto energético en la entidad occidental.

Caracas / Maracaibo / Redacción Web