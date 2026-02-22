Duplantis, sin nuevo récord del mundo en Clermont-Ferrand

El pertiguista sueco Armand Duplantis ganó sin sobresaltos la reunión de pista cubierta de Clermont-Ferrand (Francia) con una marca de 6,06 metros aunque también intentó batir su propio récord del mundo tratando de superar la barrera en 6,31, algo que no consiguió en los tres intentos que realizó.

La pista de Clemont Ferrand ya era conocida por Duplantis, que en 2023 estableció el récord del mundo en 6,22 metros y en 2025 llegó a los 6,27, en el que fue el primero de los cuatro récords establecidos en el mismo año y que terminaron con esos 6,30 de los Mundiales de atletismo de Tokio.

Un año después de ese récord en la pista francesa, el sueco volvió a intentar batir la plusmarca mundial. En esta ocasión, y con todo el apoyo del público, puso el listón en 6,31 metros pero en ninguno de los tres intentos lo consiguió.

Estreno

El sueco, en su estreno de temporada bajo techo, ganó con una discreta marca de 6,06. No le hizo falta más porque ninguno de sus rivales dio muestras de poder batirle en lo que hubiera sido una tremenda sorpresa.

Segundo se quedó el australiano Kurtis Marschall, que se quedó en 6,00 metros, y tercero el griego Emmanouil Karalis, que alcanzó los 5,90.

De todos los participantes, Karalis era el único que puede presumir de haber quedado alguna vez por delante de Duplantis. Fue en los Mundiales bajo techo de Birmingham (Inglaterra) en categoría júnior. Ese día, el griego terminó quinto y el sueco séptimo.

Tras competir en Clermont-Ferrand, Duplantis tiene pensado competir en el Mondo Classic de Uppsala (Suecia) el 12 de marzo y después en los Mundiales de pista cubierta de Torun (Polonia), en los que buscara su cuarto título consecutivo.

París / EFE