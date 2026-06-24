Dos jóvenes perdieron la vida de forma trágica en una colisión de motos en el sector Banco Obrero de Libertador

Dos jóvenes parianos perdieron la vida al colisionar las motos que conducían, en el sector conocido como Banco Obrero, en la troncal 9, a la altura del municipio Libertador del estado Sucre.

Los occisos fueron identificados como Yonaikel Alexander Rojas, de 20 años de edad, residente del sector Luis Rodríguez, de la urbanización Chávez Frías del municipio Libertador, quien se desplazaba en companía de otro joven, Jesús de Nazareth Fernández Mundaray (21) vecino de la misma zona y quien también falleció en el sitio. Por el siniestro también resultó herido Argenis Bueno (23).

Fallecimiento

Ambos motorizados fallecieron de forma inmediata y fueron llevados al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), en Carúpano para la experticia correspondiente. Mientras que el herido presentó traumatismo cráneo encefálico, por lo que fue referido al Hospital de Carúpano, debido a la gravedad de sus heridas.

Al parecer, las motos se encontraron de frente cuando Rojas y Fernández se desplazaban hacia Guaraúnos en el municipio Benítez, mientras que Bueno se dirigía al municipio Libertador.

Sucre / Yumelys Díaz