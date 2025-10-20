Dos comunidades rurales del municipio Freites fueron afectadas por crecida de río (+Video)

Dos comunidades rurales del municipio Pedro María Freites fueron afectadas por la crecida del río Amana, causada por las constantes precipitaciones que se han registrado en las últimas horas en el estado Anzoátegui.

Las zonas donde se registraron inundaciones son Mundo Nuevo y El Amparo, cuyos sembradíos se dañaron por el desborde del afluente que se produjo, de acuerdo con testigos se mantuvieron en el anonimato, a las 3:00 AM de este lunes.

"Hasta los momentos, se desconoce cuántas familias fueron afectadas por esta situación. Tampoco hemos podido cuantificar las pérdidas materiales generadas por este problema. Esperamos recibir ayuda muy pronto por parte de las autoridades gubernamentales", dijeron los ciudadanos que se mantienen alerta ante una nueva crecida del río amana, pues en la zona no había terminado de llover hasta cerca del mediodía de este 20 de octubre de 2025.

Barcelona / Joseph Ñambre