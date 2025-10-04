Diveana lanza "Cómo Olvidarte", su nueva propuesta musical (+Video)

Diveana, reconocida intérprete del merengue, ha lanzado su más reciente sencillo, "Como Olvidarte", directamente en la plataforma audiovisual Sabores Music, un espacio innovador creado por JN Music Group.

Según una nota de prensa, "este tema, cargado de emoción, forma parte de su álbum Tu Reina y promete cautivar a los amantes del merengue romántico".

La balada fue escrita por el talentoso compositor Jaime Rovira, quien logró capturar con precisión la esencia de un amor inolvidable.

"Yo creo que la inspiración es fruto del trabajo. 'Como Olvidarte' es un tema que escribí imaginando cómo se olvida a esa persona que queda anclada en el fondo del alma y echa raíces en ti”, comentó Rovira.

El compositor no dudó en alabar la interpretación de la artista: "Cuando escuché el tema interpretado por Diveana, fue un derroche de emociones. Su grandiosa interpretación invadió mis sentimientos”

Carrera dilatada en los escenarios

Con más de 40 años de trayectoria y un legado que suma más de 15 éxitos internacionales, Diveana sigue demostrando su vigencia al apostar por un merengue moderno, bailable y sensible.

El álbum Tu Reina, lanzado el 20 de mayo de 2023, incluye 10 canciones producidas bajo la dirección de su mánager Víctor Pabón y con la colaboración de arreglistas de renombre como Yoel Vivas, Orlando Alcalá, Edwin García y Marco Navas.

"Este lanzamiento en Sabores Music refuerza la visión de la plataforma, la cual se ha consolidado como un punto de encuentro fresco y auténtico para la música latina", explicó Sabores Music en nota de prensa.

Juan Hidalgo y Nelson Estévez, creadores de Sabores Music, informaron que “cada semana estrenamos videos de distintos cantantes bajo este emocionante concepto. Desde salsa hasta pop, en Sabores encontrarás la diversidad de géneros que define la industria musical latina”.

Con "Como Olvidarte", Diveana pretende llegar a nuevas audiencias en una era en la que las plataformas digitales marcan la pauta.

Caracas / Redacción Web