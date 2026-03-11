Dirigente pide la reactivación de los ascensores del hospital Razetti

Daniel López, secretario ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de la Salud (Sintrasalud) en Anzoátegui, se quejó de que en el hospital Luis Razetti de Barcelona, principal centro asistencial de la entidad, solo funciona uno de seis ascensores.

El dirigente pide a las autoridades correspondientes la reactivación de los demás elevadores, al menos de manera progresiva pero urgente, para continuar la línea de recuperación que ha tenido el nosocomio en los últimos años.

Resaltó que el único aparato del que disponen en el hospital además "trabaja a medias", lo que obliga por ejemplo a los camilleros a bajar cadáveres por las escaleras.

Acabar con la práctica

El vocero considera que esta es una práctica que se debe acabar, pues pone en riesgo la integridad física del personal.

"El llamado es al gobernador (Luis Marcano) porque él es quien maneja los recursos para la dotación, reparación y mantenimiento de todo lo que tenga que ver con los hospitales. Necesitamos que haya una respuesta para esto lo más pronto posible", expresó.

López agregó que la petición es que como mínimo reparen los elevadores que están, aunque señaló que la instalación de unos nuevos sería lo idóneo para acabar con el problema por un largo tiempo.

"A medias"

El secretario ejecutivo de Sintrasalud explicó que cuando dice que el único ascensor que está activo en el hospital Razetti funciona "a medias" es porque solo llega al piso 5.

"Los pacientes que van al piso 6, 7 o 9 son los que sufren junto a sus familiares porque hasta allá pueden ir solo en escaleras y para bajar es lo mismo. No negamos que sí se le han hecho mejoras al hospital, pero necesitamos que se aborden este tipo de problemas", manifestó.

Ambulancia

López también denunció que la ambulancia dispuesta para el principal centro asistencial del estado Anzoátegui no trabaja las 24 horas, lo que califica como una deficiencia.

"Necesitamos que esté activa permanentemente porque es parte de la buena atención que le tenemos que brindar a la población", finalizó.

Barcelona/ Javier A. Guaipo