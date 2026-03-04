Dirigente gremial: vamos a cumplir cuatro años con un salario mínimo de Bs 130

El coordinador de la Comisión de Jubilados y Pensionados de la Gobernación del estado Anzoátegui, Virgilio Heredia, manifestó este martes que con la llegada de marzo, se cumplirá un año más sin incremento salarial.

"Vamos a cumplir cuatro años con un salario mínimo de Bs 130 y con prestaciones sociales muy bajas, mientras se incrementa el dólar, la comida y los precios de los servicios públicos", expresó el representante gremial.

Señaló que ahora la parte empresarial está proponiendo la creación de una mesa social tripartita para analizar cuál debería ser el nuevo salario mínimo que no afecte a este sector, pero hasta ahora no hay ningún pronunciamiento oficial sobre este tema.

Palabras

"Dentro de mi empirismo en materia económica, llego a precisar que el grave inconveniente y la posición negativa de los sectores económicos para acordar dicho salario son las prestaciones sociales, porque tendrían que cancelarlas en base al último sueldo devengado por el trabajador al ser despedido o jubilado. Cómo pueden los intereses de los grandes grupos económicos estar torpedeando las aspiraciones de 5 millones de jubilados y de 3 millones y medio de la nómina del Estado", indicó.

Ante el panorama en materia salarial, Heredia dijo que tienen previsto sumarse a la protesta nacional que se llevará a cabo el 12 de marzo, por un salario que cubra las necesidades básicas.

Barcelona / Elisa Gómez