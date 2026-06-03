Dirigente de La Causa R fue designado vocero de la PUD en Santa Ana

El dirigente de La Causa R en el municipio Santa Ana, Erick Sarmiento, fue designado como el nuevo vocero de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) en esa jurisdicción.

Luego de su nombramiento, Sarmiento se refirió a la necesidad de mantener la unidad para seguir transitando la ruta que permitirá recuperar la democracia y la libertad en el país.

"Ea crucial que hoy más que nunca nos unamos en pos de alcanzar la libertad y la justicia en Venezuela. Hacemos un llamado a todos los factores políticos, a los líderes y a la ciudadanía, para que juntos construyamos un camino hacia un futuro donde democráticamente se respete la voluntad del pueblo", expresó.

Opinión

Destacó que la unidad es la fortaleza de la oposición venezolana y por ello es imperativo dejar a un lado las diferencias y centrar los esfuerzos en el anhelo común de un país en el que se respeten los derechos humanos y se garantice la democracia.

"Juntos podemos enfrentar los desafíos para lograr nuestro objetivo. Desde mi posición como vocero de la PUD impulsaré actividades que nos permitan el contacto directo con las comunidades, como conversatorios, jornadas de volanteo, con visitas a los sectores motivando y escuchando a la gente, a la ciudadanía, para lograr el cambio que queremos y necesitamos en el país", enfatizó.

Santa Ana / Danela Luces