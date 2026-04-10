Dirigente de la Causa R fue designado vocero de la PUD en Anaco

El dirigente de La Causa Radical (Causa R) en el municipio Anaco, Williams Ross, fue designado por unanimidad como el nuevo vocero de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) en la jurisdicción gasífera.

Tras su nombramiento durante la sesión semanal de los partidos opositores, Ross destacó la importancia de este paso tras un necesario receso: "Nos volvimos a reencontrar para renovar nuestro esfuerzo y trabajo. Estamos listos para construir juntos el cambio que tanto ansía nuestra población", afirmó.

Con esta designación, la tolda que encabeza Andrés Velásquez a nivel nacional, asume el liderazgo de la unidad en la zona, enfocándose en la organización estratégica y la esperanza ciudadana.

Los partidos agrupados en la MUD se preparan para retomar el trabajo en los sectores estableciendo contacto con las comunidades y escuchando los planteamientos de la colectividad.

Anaco / Danela Luces