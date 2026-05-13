Dirigencia estudiantil denuncia precarias condiciones de la UDO Nueva Esparta

La dirigencia estudiantil nacional e insular denunció las precarias condiciones en las que se encuentra la Universidad de Oriente, Núcleo de Nueva Esparta (Udone), durante un recorrido que realizaron para visualizar las instalaciones de esa casa de estudios.

Rosa Cucunubá representante de la Federación de Centros Universitarios (FCU) y del Centro de Estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV), junto con líderes de la UDO, constataron que la falta de mobiliario básico obliga a los jóvenes a recibir formación sentados en el suelo de los salones.

El deterioro de la planta física es evidente en escaleras y techos, pues presentan fallas estructurales graves lo cual pone en riesgo la integridad de la comunidad universitaria.

Los laboratorios de carreras como Enfermería y Medicina se encuentran inoperativos por la carencia de insumos y equipos técnicos necesarios para las prácticas profesionales.

La representante de la FCU señaló que esta situación es el resultado de una asfixia presupuestaria prolongada que afecta los servicios básicos de transporte y comedor.

Denunció que los baños de la institución se encuentran en condiciones insalubres lo que representa un problema de salud pública para los casi 5 mil estudiantes que intentan continuar sus estudios en la isla.

El movimiento estudiantil organizado exige el respeto a la autonomía universitaria y una respuesta inmediata por parte de las autoridades ministeriales ante la crisis de infraestructura.

Los representantes de la masa estudiantil afirmaron que mantendrán las denuncias de forma pacífica para lograr que el derecho constitucional a una educación digna se materialice con recursos reales y no solo con anuncios públicos.

Las 14 carreras de pregrado que se imparten en este núcleo de la UDOA enfrentan desafíos diarios que superan la voluntad académica de docentes y alumnos.

Esta gira nacional busca documentar la realidad de las universidades del interior del país para presentar un informe global que impulse soluciones estructurales a las deficiencias del sistema educativo superior venezolano.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero