Dirigencia de SpV en Sucre se reunió para aportar propuestas a documento nacional y cambios organizativos

La dirigencia y militancia del partido Soluciones para Venezuela (SpV) del estado Sucre se reunió, este miércoles 21 de enero, en la plaza Bolívar de Carúpano, con el fin de realizar un primer debate en torno a los aportes a un documento nacional que emitirá la tolda.

Miguel Vásquez, secretario general, resaltó la participación de los dirigentes principales del partido en la entidad, tal como se acordó en la última reunión de la Dirección Nacional Ampliada.

“Aquí están reunidos en la plaza Bolívar de Carúpano, dando un franco y fraternal debate para expresar sus aportes al documento político nacional que presentará el partido en medio de la compleja situación política actual”.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano