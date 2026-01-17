Director de Asoprocave señaló que aspiran consolidar Plan Vivero para rehabilitar plantaciones de cacao

El director de la Asociación de Productores de Cacao de Venezuela (Asoprocave), Álvaro López, anunció que durante 2026 reforzarán el Plan Vivero, que impulsó el gremio durante el año pasado y que es producto de una evaluación profundo que realizaron en las principales zonas de cultivo en el país, principalmente los estados Sucre y Zulia, donde actualmente se concentra la producción nacional.

Señaló que el gremio maneja una propuesta concreta con seis ejes principales: Plan Vivero nacional, formación financiera, innovación tecnológica, organización y articulación institucional, plan de rehabilitación de plantaciones e infraestructura cacaotera nacional.

López precisó que el bosque cacaotero, que consta de unas 70 mil hectáreas en todo el país, tiene productivas unas 60 mil, de las cuales 50% requieren rehabilitación y están pérdidas unas 10 mil, por lo que calcula que 40% debe ser atendido.

Método

De allí, que considera que el Plan Vivero, aplicado a nivel nacional, es el método para atender estas plantaciones que requieren rehabilitación, con una producción de unos 30 millones de plantas de cacao, para iniciar el proceso de sustitución de árboles viejos por nuevos.

La acción incluye la creación de bancos de germoplasma y la integración con los productores en cada comunidad cacaotera, además de avanzar en la formación.

Llamó a hacer un esfuerzo de unidad en el circuito cacaotero, con un consenso nacional para que se pueda abordar un problema grande. “Se requiere mucho recurso, tanto económico como humano y que se pueda minar al país con viveros en todas las zonas productivas del país”.

Explicó que deben existir las plantas certificadas para que se pueda concretar la resiembra y aprovechó para emplazar al Ministerio de Agricultura y Tierras, la Corporación del Cacao y el resto de las instituciones del área a apoyar el esfuerzo y al resto de los actores de la cadena: productores, exportadores, asociaciones, industria, a cooperar con el plan.

Agregó que es indispensable la formación y aportes innovadores a los productores, a través del plan que maneja Asoprocave y anunció que la propuesta será entregada en el ministerio en Caracas esta semana.

Sucre / Corresponsalía