Directiva de Constructora Sambil evaluó terreno donde se edificará un Centro Comercial en Lechería (+Video)

La directiva de la Constructora Sambil, encabezada por el ingeniero Alfredo Cohen, evaluó esta semana el terreno donde se edificará un nuevo Centro Comercial en Lechería, capital del municipio Diego Bautista Urbaneja del estado Anzoátegui.

El nuevo mall se ubicará en el sector Santa Rosa de la localidad morreña y se espera que genere miles de puestos de trabajo.

Cohen publicó un video en el que se aprecia cómo directivos de Constructora Sambil inspeccionan terrenos / Video: Instagram (@AlfredoCohen)

"Hoy visitamos el terreno donde muy pronto comenzará a construirse el nuevo Sambil en Anzoátegui… y la emoción no puede ser mayor.. Hoy es solo un terreno, pero muy pronto aquí se levantará un espacio lleno de vida: encuentros, comercio, entretenimiento, familia y miles de momentos especiales. Cada gran proyecto comienza con un sueño… y este sueño ya empezó a tomar forma", escribió Cohen en su cuenta de Instagram (@alfredocohen), donde publicó un video en el que se aprecia el momento en el que se realiza la inspección topográfica de la zona.

"Cada gran proyecto comienza con un sueño… y este sueño ya empezó a tomar forma. Seguimos apostando por el crecimiento del oriente venezolano, generando oportunidades, empleo y nuevas experiencias para todos", agregó Cohen.

"Anzoátegui, esto apenas comienza", concluyó Cohen, quien espera que los anzoatiguenes le comuniquen que establecimientos desean que tengan una sede en el nuevo Sambil.

