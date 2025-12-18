Dirección estadal del Frente Francisco de Miranda realizó un pronunciamiento ante las acciones de EEUU (+Fotos)

Representantes de la dirección del Frente Francisco de Miranda en el estado Anzoátegui se reunieron este jueves, en la Casa Fuerte de Barcelona, para pronunciarse sobre las recientes declaraciones del gobierno de Estados Unidos, en contra de Venezuela.

La actividad inició con la participación del organizador estadal de esta organización política y social, Hadrich Castillejo, quien leyó el comunicado publicado oficialmente, a nivel nacional.

"Nos convoca el rechazo a las declaraciones injerencistas por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, contra la patria grande, la patria de Bolívar, la patria del comandante Chávez, de todos nosotros los hombres y mujeres venezolanos, que de a pie hemos construido esta patria y que por más de 200 años hemos luchado contra el imperio o los imperios del mundo", fue el preámbulo ofrecido por Castillejo.

Rechazo a las acciones

En el comunicado, señalan que desde el Frente Franscico de Miranda rechazan categóricamente la pretensión de un bloqueo total.

"No permitiremos que Trump dicte quiénes entran y salen de nuestra patria. El petróleo y los recursos de Venezuela son y serán siempre de los venezolanos. La retórica de guerra, las amenazas de despliegue militar, son una violación flagrante de nuestra soberanía y la paz en la región. Las descalificaciones de nuestro pueblo, rechazamos el uso de nuestros migrantes y la difamación de nuestra patria", fue parte de lo leído en el escrito.

Alerta

Como parte de las últimas líneas del comunicado, Castillejo resaltó que los luchadores sociales del Frente se declaran en alerta permanente y responderán con unidad, organización y la convicción inquebrantable de defender el legado de Bolívar y Chávez.

Este escrito también fue respaldado públicamente por otros representantes estadales del Frente como Rebeca Medina, Jaquelin Landaeta e Hilario Fermín; quienes mostraron su punto de vida, ante los medios de comunicación que asistieron.

Se conoció que este pronunciamiento se estará dando a conocer en los 21 municipios del estado, donde tienen representación y se han declarado en alerta permanente ante este panorama.

Barcelona / Elisa Gómez