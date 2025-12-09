Diputados del Cleanz reformarán la Ley de Tributos en Anzoátegui

El presidente del Consejo Legislativo del estado Anzoátegui (Cleanz), Andrés Márquez, informó que este martes fue aprobada en primera discusión, el proyecto de la reforma parcial de la Ley de Tributos en la entidad.

A través de un boletín de prensa señaló que la actualización de este documento busca revisar y ajustar los montos tributarios, para que se reflejen de forma más justa.

"A partir de hoy iniciaremos una mesa de trabajo con representantes de SAT- Anzoátegui, para modernizar alrededor de nueve artículos. Lo que queremos es tener en el estado una estructura tributaria más clara, garantizando así una mayor transparencia, fortaleciendo los ingresos del estado y así seguir ofreciendo servicios de calidad, de acuerdo a las necesidades de la población", expresó Márquez.

Compromiso

De acuerdo al presidente del parlamento, esta iniciativa forma parte del compromiso del gobernador Luis Marcano en mantener una legislación tributaria moderna, equilibrada y en sintonía con las condiciones actuales.

De igual manera dio a conocer que durante la sesión, también se aprobó un crédito adicional de más de 13 millones seiscientos mil bolívares para la operatividad logística de distintas direcciones del ejecutivo estadal.

Barcelona / Elisa Gómez