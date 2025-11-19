Diputados del Cleanz iniciaron el debate de la Ley de Presupuesto 2026

El presidente del Consejo Legislativo del estado Anzoátegui (Cleanz), Andrés Márquez, informó que fue aprobado en primera discusión el Proyecto de Ley de Presupuesto para el Ejercicio Económico-Financiero 2026, presentado el pasado jueves 13 de noviembre por el gobernador Luis Marcano.

Indicó que la Comisión de Finanzas, presidida por su persona e integrada por las legisladoras Mariangel Lima y Rossy Totesaut, será la encargada de realizar las diferentes revisiones, para evaluar los alcances de esta ley.

"Este miércoles 19 de noviembre iniciaremos las mesas de trabajo con el Gabinete Interno, el de Comunas y Seguridad Ciudadana. Posteriormente, el martes 25 continuaremos con el Gabinete Social y el de Turismo y Cultura para concluir el miércoles 26 con Servicios Públicos, Economía y Producción y finalmente el de Innovación", expresó Márquez.

Diputados

Los diputados Héctor Galindo, Arcides Infante, Mariangel Lima y Filiberto Martínez expresaron que este presupuesto está vinculado al Plan de la Patria y a las 7 Transformaciones, destacando que es el nuevo modelo de gobierno que viene a fortalecer la soberanía del país.

Durante la presentación que llevó a cabo Marcano en su momento, manifestó que tienen una estimación de recursos para el próximo año de $32 millones aproximadamente, distribuyéndose el mayor porcentaje (47,20%) para el área social y 23,70% para servicios públicos e infraestructura.

Barcelona / Elisa Gómez