Diputado Veracierto anuncia diagnóstico integral de servicios públicos en Nueva Esparta

El diputado de la Asamblea Nacional (AN) por el estado Nueva Esparta, Omar Veracierto, anunció el inicio de un diagnóstico sobre las fallas en el suministro de agua y electricidad en las islas de Margarita y Coche.

El objetivo de esa medida es elevar el informe a la Comisión de Servicios del parlamento nacional para buscar una solución definitiva a la dependencia que mantiene la región insular con respecto a tierra firme.

Veracierto, quien integra la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional, señaló que la Comisión de Ecosocialismo ya prepara un informe técnico sobre la situación actual de la entidad. Esta coyuntura se ha agravado en las últimas semanas tras la rotura del túnel de trasvase "Guamacán", perteneciente al embalse Turimiquire.

Discusión

El parlamentario también informó que la AN discute actualmente las reformas a las leyes de aguas y de servicio eléctrico, con el fin de permitir la optimización de la infraestructura en ambas islas. A su juicio, resulta imperativo lograr la estabilidad de los servicios públicos para garantizar el suministro de agua y electricidad, mediante una planificación constante que beneficie por igual a todos los municipios de la región.

Veracierto afirmó que la mejora de los servicios se encuentra estrechamente vinculada con la reforma de la Ley de Puerto Libre.

Según explicó, esta actualización legal busca establecer incentivos fiscales que reduzcan los costos operativos y dinamicen la economía insular.

Porlamar / Mario Guillén Montero