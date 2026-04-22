Diputado David Uzcátegui: aún hay trabajo pendiente para liberar a presos políticos

El diputado David Uzcátegui, integrante de la comisión encargada del seguimiento a la amnistía, aseguró este martes que todavía existen tareas pendientes para lograr la liberación de personas detenidas por motivos políticos en Venezuela.

Durante su intervención en la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional (AN), el parlamentario señaló que el proceso no ha concluido. “Es oportuno decir que todos sabemos que ese trabajo no ha sido completado, aún permanecen muchas personas detenidas por razones políticas”, expresó.

Uzcátegui tomó la palabra en medio del debate de un acuerdo promovido por el chavismo en respaldo a la peregrinación convocada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en rechazo a las sanciones.

Sin embargo, su intervención fue interrumpida luego de que el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, considerara que su planteamiento estaba fuera de orden.

Caracas / EFE