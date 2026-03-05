Diosdado Cabello llamó a seguir exigiendo la liberación de Nicolás Maduro

El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, hizo este miércoles un llamado a seguir exigiendo la liberación de Nicolás Maduro y de su esposa, la diputada Cilia Flores, detenidos en Estados Unidos, donde tendrán la siguiente audiencia judicial el próximo 26 de marzo.

"Sigamos pidiendo y exigiendo la liberación del presidente Nicolás Maduro y de Cilia Flores. Su lugar es aquí en Venezuela, no es en otro lugar, es aquí, en nuestro país", sostuvo.

En su programa semanal transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Cabello también pidió a los seguidores del chavismo "levantar la cara" en "estos días amargos y seguir avanzando siempre por el camino de la revolución bolivariana", en referencia al proyecto y movimiento político creado por Hugo Chávez (1999-2013).

El ministro agregó que este jueves se llevarán a cabo actos en memoria de Chávez, quien falleció el 5 de marzo de 2013.

Caracas / EFE