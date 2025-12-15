Diosdado Cabello: Kast triunfó en Chile por la "tibieza" de Boric

El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, señaló este lunes que el triunfo del ultraderechista José Antonio Kast en las elecciones presidenciales del domingo en Chile es responsabilidad del mandatario Gabriel Boric por, dijo, gobernar "en la tibieza".

"Por todo esto hay que darle gracias al actual presidente, es responsable, cuando usted quiere gobernar en la tibieza, cuando usted no quiere entender quién lo eligió sino que quiere gobernar para las élites, ocurren estas cosas", señaló Cabello en la rueda de prensa semanal del PSUV, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Al ser consultado sobre si Kast decidiera expulsar a los migrantes venezolanos de Chile, el considerado número dos del chavismo señaló que serán recibidos con "los brazos abiertos".

No descartó que el presidente electo lleve esta política porque, señaló, debe hacer caso a su "amo", en referencia al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"¿Que quieren expulsar a los venezolanos? bueno esa es la orden allá (Estados Unidos), su amo hace lo mismo. Tiene que hacer lo mismo porque sino se raya (queda expuesto) y además este seguramente le va a poner su toque personal", agregó.

Ultraliberal en lo económico, Kast se convertirá en marzo en el primer pinochetista en llegar al poder tras el fin de la dictadura hace 35 años luego de imponerse en las 16 regiones del país y cerrar la segunda victoria en segunda vuelta más amplia desde el retorno a la democracia (la primera fue la de Michelle Bachelet contra Evelyn Matthei en 2013).

Caracas / EFE