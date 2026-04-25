Diosdado Cabello anunció la salida de 12 mil funcionarios policiales por actos de corrupción

El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, notificó este jueves la desincorporación de más de 12 mil oficiales de policía debido a su vinculación con actos de corrupción. Durante su intervención en la instalación de la Comisión Nacional para la Reforma de la Justicia Penal, Cabello enfatizó que el Estado desarticuló con éxito diversos esquemas de irregularidades que empañaban el funcionamiento de la ley.

Acciones inmediatas frente a la delincuencia uniformada

Para ilustrar la contundencia de esta política, el ministro relató un suceso reciente en el estado Lara, donde un ciudadano denunció el robo de su dinero a manos de agentes en un punto de control. La respuesta institucional fue veloz: los involucrados quedaron detenidos esa misma noche y actualmente enfrentan el proceso judicial correspondiente bajo custodia de los tribunales.

Descalificación de los funcionarios corruptos

Finalmente, el titular de la cartera de seguridad fue tajante al referirse a la ética profesional de los implicados. Aseguró que aquellos que optan por el camino del delito carecen de los méritos para portar el uniforme, pues sus acciones contradicen los valores de la institución. Según su criterio, estos individuos dejaron de pertenecer moralmente a las fuerzas de seguridad en el momento en que traicionaron su juramento.

Barquisimeto / El Impulso