Corpoelec informó cierres parciales en la vía Anzoátegui-Monagas  

A través de sus redes sociales, la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) informó a todos los conductores y usuarios de la vía nacional que conecta a los estados Anzoátegui y Monagas que este martes ejecutará el traslado de un autotransformador de potencia con destino a la subestación El Furrial, ubicada en el municipio Santa Bárbara del estado Monagas.



Según el comunicado publicado, por las dimensiones y el peso del equipo se desplegará un protocolo vial especial para la circulación en el tramo comprendido desde el kilómetro 52 hasta completar el recorrido programado por la zona oeste del territorio monaguense.



Detallaron que para garantizar la seguridad del equipo a lo largo de la ruta, será necesario efectuar cierres parciales de corto tiempo en esta arteria vial.

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En la misma publicación, la empresa estatal exhortó a los conductores a tomar las previsiones correspondientes y acatar las indicaciones de las unidades escoltas a objeto de preservar la seguridad vial, al tiempo que agradeció la comprensión del pueblo venezolano durante el desarrollo de dicho traslado.



Puerto La Cruz / Redacción web