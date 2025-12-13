Diócesis de Carúpano llevó a la población de Maturincito programa Escuela para Padres

La comunidad de Maturincito, en la zona alta del municipio Bermúdez, en el estado Sucre, fue el escenario para la primera sesión de la Escuela para Padres, iniciativa promovida por la Academia Misericordia FC, a través de la Pastoral Deportiva de la Diócesis de Carúpano.

De acuerdo con la información dada desde el ente religioso, el programa busca fortalecer un entorno seguro y formativo para los niños y jóvenes que integran la academia deportiva.

En esta ocasión, el encuentro estuvo dedicado al tema “Crianza Respetuosa” y fue dirigido por las trabajadoras sociales Delys Benítez y Roselis Vásquez, responsables del Departamento de Formación Humano Cristiana.

Un total de 10 familias participaron en esta primera jornada, marcando el inicio de un espacio que se espera continúe aportando al bienestar y desarrollo integral de la comunidad, también de la mano con el acompañamiento espiritual de las Hermanas de la Sagrada Familia de Urgell.

Sucre / Corresponsalía Carúpano