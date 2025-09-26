Diócesis de Carúpano celebró con una marcha y una misa en la catedral el Jubileo de las Comunicaciones

La Diócesis de Carúpano, en el estado Sucre, celebró este jueves el Jubileo de las Comunicaciones, evento que se realizó como parte de la conmemoración de la creación del ente eclesiástico hace 25 años y en agradecimiento a la labor de los medios locales en la difusión de la información de la iglesia católica.

La acción se llevó a cabo con una marcha, desde el parque Miranda hasta la catedral Santa Rosa, en la cual participaron los miembros de la Pastoral de Comunicación de la diócesis y representantes de los distintos medios que hacen vida en la ciudad.

Louryane Bruzco, de la Pastoral de Comunicación, señaló que en Carúpano se unieron a la iglesia universal, en el año de la esperanza, para celebrar el Jubileo de la Comunicación. “La iglesia bendice este servicio y la iglesia de Carúpano, particularmente, quiere reconocer la labor que se realiza en esta Tierra de Gracia”.

Jubileo

Bruzco resaltó que en este jubileo, recordaron al Papa Francisco, que en 2024 invitó a los comunicadores a ser anunciadores de la verdad y llevar la esperanza a todos los pueblos.

La acción, que llevó a la marcha a la catedral, siguió con una misa celebrada por el vicario de la diócesis, padre William Moreno, quien resaltó que el servicio de los comunicadores es una llamada de Dios para ayudar a las sociedades en medio de las dificultades.

El padre Itamar Simancas, vocero de la Pastoral de Comunicación, señaló que el jubileo, que fue convocado por el fallecido Papa Francisco, busca abrir la iglesia al mundo y una manera “bonita y elegante, es que la hagan los propios comunicadores”.

Agregó que en el caso de la celebración del jubileo comunicativo en Carúpano fue un momento de mucha alegría y de agradecimiento a todos los comunicadores locales. “Finalmente, la iglesia es para el pueblo, y que mejor forma que sean ustedes, que tienen la preparación y el conocimiento para transmitirla con la verdad, como decía el papa”.

