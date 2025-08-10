Diócesis de Carúpano acogió el Cuarto Congreso Eucarístico Nacional en la Casa Santa Ana

Con la participación de jóvenes de varias diócesis del país se llevó a cabo en la Casa Santa Ana de Carúpano el Cuarto Congreso Eucarístico Nacional, con el lema “La eucaristía es mi autopista hacia el cielo”.

Oscar Mujica, secretario juvenil nacional de la Unión de Cofradías del Santísimo Sacramento y vocero del comité organizador, explicó que el evento se lleva a cabo por cuarto año y en este le correspondió la sede a Carúpano.

Mujica dijo que la intención es acrecentar en los más jóvenes “el deseo de conocer y amar a Jesucristo, vivo y real, en la sagrada eucaristía”.

Participan unos 30 muchachos procedentes de las diócesis de Santa Bárbara del Zulia, Los Teques, Cumaná, Carúpano, Apure y Ciudad Bolívar, que son activos en las comunidades parroquiales, algunos son cofrades, y se abrió el congreso a jóvenes que vienen de las parroquias a vivir la experiencia.

El congreso se centró en la vida del beato Carlos Acutis y la Secretaría Juvenil Nacional tiene otros santos: José Gregorio Hernández, la madre Carmen Rendiles y la madre María de San José, que son, dijo, modelos de vida cristiana y modelos eucarísticos que ayudan a los jóvenes a profundizar en el misterio de la presencia viva y real de Jesucristo en la eucaristía.

Acción

El padre Antonio Valladares, asesor eclesiástico de la Unión de Cofradías del Santísimo Sacramento en Ciudad Bolívar, dijo que es interesante ver las ganas y deseos de los jóvenes por conocer y ser verdaderos testigos de Jesús en la eucaristía.

Felicitó a la organización y auguró que los frutos se verán cuando cada muchacho regrese a su diócesis y anime a otros jóvenes.

Sucre / Corresponsalía Carúpano