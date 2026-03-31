Diócesis de Barcelona celebró la Misa Crismal en el complejo deportivo Jesús Yendis (+Fotos)

La Diócesis de Barcelona, encabezada por el Obispo Jorge Aníbal Quintero Chacón, celebró la mañana de este Martes Santo, la Santa Misa Crismal, en esta oportunidad, en el complejo deportivo Jesús Yendis, ubicado en la ciudad capital del estado Anzoátegui.

Se conoció que además del clero en pleno, la eucaristía, que inició a las 10:00 am, contó con la asistencia de aproximadamente dos mil personas, entre ellas, autoridades municipales y estadales.

Como ya es tradición, los asistentes presenciaron la bendición de los santos óleos, los cuales serán utilizados para los bautizos, confirmaciones y la unción de los enfermos en las 50 parroquias de esta Diócesis.

Promesas renovadas

De igual manera, esta celebración fue propicia para que los sacerdotes renovaran sus promesas sagradas ante el obispo, reafirmando su compromiso de servicio al pueblo de Dios.

Antes de culminar la eucaristía, Quintero Chacón anunció que la celebración de la Santa Misa Crismal del próximo año, se llevará a cabo en el Santuario Diocesano Cristo de Jose, perteneciente al Arciprestazgo Inmaculada Concepción.

Barcelona / Elisa Gómez