martes
, 15 de septiembre de 2026
El Tiempo Informando al Pueblo Oriental

Sinvema reporta que en 2do día de clases se mantuvo la baja asistencia de estudiantes

septiembre 15, 2026
Marín ofreció un reporte sobre el día 2 del nuevo periodo escolar / Foto: Archivo

La presidenta del Sindicato Venezolano de Maestros (Sinvema) en Anzoátegui, Maira Marín, afirmó que se mantuvo una "baja asistencia" de estudiantes en el segundo día de clases del periodo escolar 2026-2027.

Señaló que hoy se les solicitó a los docentes que visitaran a los padres y representantes para conocer qué está sucediendo con los alumnos.

No obstante, Marín prevé que 100% de asistencia escolar se logre a partir del lunes de la próxima semana.

Cabe recordar que en la entidad oriental hay más de mil 300 planteles públicos en la actualidad.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez

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