Dictaron taller dirigido a docentes de Bermúdez para la atención de estudiantes con neurodiversidad

Este jueves se realizó un conversatorio en la sala de teatro del Ateneo Luis Mariano Rivera, sobre inclusión de estudiantes con neurodiversidad en el municipio Bermúdez del estado Sucre.

Ana Vega, directora del Equipo de Inclusión Santa Rosa, de la modalidad Educación Especial, explicó que la charla trató sobre el trabajo que se hace en el área y en la Resolución 001 sobre los parámetros del proceso de atención a estos estudiantes.

“La resolución contiene los parámetros para una inclusión educativa de calidad, en las instituciones que tengan niños con discapacidad o neurodiversidad en las escuelas regulares del municipio Bermúdez”.

En la actividad participaron docentes de las 144 instituciones educativas del municipio, para que apoyen y adquieran el conocimiento y la claridad para abordar estos casos.

Cifras

La docente especificó que de acuerdo a un censo que manejan, en el municipio hay 275 estudiantes con neurodiversidad en instituciones educativas del municipio, sin incluir a los que son atendidos a través de los programas de inserción laboral.

“La neurodiversidad va a estar presente en todas instituciones escolares y las estadísticas nos están diciendo que cada día están naciendo más niños, sobre todo, con trastornos del espectro autista y con déficit de atención por hiperactividad”.

Agregó que el servicio maneja una matrícula flotante, es atendida dentro de las instituciones escolares y hacen las articulaciones con el sector salud para que sean atendidos llevar a cabo el diagnóstico médico y psicológico.

Sucre / Corresponsalía Carúpano