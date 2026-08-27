jueves
, 27 de agosto de 2026
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Sismo de magnitud 3,9 se reportó en Caracas, Miranda y Aragua la noche de este jueves

agosto 27, 2026
Usuarios de las redes sociales informaron que el evento telúrico se sintió en diversos sectores de Distrito Capital / Foto: Archivo

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) reportó un sismo de magnitud 3,9 que tuvo lugar la noche de este jueves en la zona central del país.

El organismo detalló que el movimiento, registrado a las 8:38 pm, tuvo una profundidad de 5 kilómetros. El epicentro se ubicó 19 kilómetros al norte de La Victoria y 30 kilómetros al oeste de Los Teques.

Usuarios de las redes sociales informaron que el evento telúrico se sintió en diversos sectores de Distrito Capital, Aragua y Miranda.

Caracas / Redacción web

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