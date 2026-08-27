OPS anunció distribución de 2,9 millones de dosis de vacunas para Venezuela tras terremotos

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) anunció la gestión de 2,9 millones de dosis de vacunas que se distribuirán en Venezuela a propósito de la recuperación sanitaria del país tras el doblete sísmico del pasado 24 de junio.

Según datos de EFE, el ente también informó sobre el suministro de materiales para el tratamiento de millones de litros de agua.

1,23 millones corresponderían a pentavalente, 1,03 millones de toxoide, 250.000 contra la rabia canina, 199.000 de SRP (sarampión, rubéola y parotiditis), 100.000 contra fiebre amarilla, 96.000 de BCG (tuberculosis), y unas 10.000 para sarampión y rubéola.

Las dosis, adquiridas a a través del fondo rotatorio regional de la OPS y mediante donaciones, habrían llegado al país entre junio y julio.

De acuerdo al ente adscrito a la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 226.000 personas han sido atendidas en hospitales y más de 44.000 consultas se han llevado a cabo por parte de los Equipos Médicos de Emergencia, en coordinación con el Gobierno de Venezuela.

La organización reafirmó el "compromiso de seguir acompañando a Venezuela en la recuperación del sistema sanitario, promoviendo una respuesta cada vez más eficiente, articulada y basada en evidencia para proteger la salud de la población afectada".

Caracas / Redacción web