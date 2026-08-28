Se reportan cinco fallecidos tras recientes lluvias en Caracas

La alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, ofreció un balance tras las recientes lluvias que han afectado a capital venezolana.

"Las recientes lluvias en Caracas han provocado un total de 173 incidencias; entre ellas: 5 personas fallecidas, además de 31 árboles caídos, 29 deslizamientos y 45 vías anegadas", dijo Meléndez en su cuenta en la red social X.

Detalló que tienen un plan permanente que contempla el mantenimiento de "quebradas, torrenteras y diferentes afluentes".

"Estas acciones requieren de la conciencia de las comunidades, en cuanto al manejo de los desechos sólidos para evitar desbordamientos y deslizamientos", agregó.

La funciaria hizo un llamado a la precaución y a la conciencia, "así como a la reutilización de desechos sólidos". Sugirió el método de economía circular, con el fin de evitar el colapso de los afluentes.

Caracas / Redacción web