Detuvieron a exviceministro Alexander "Mimou" Vargas en Caracas

Medios nacionales informaron que el exviceministro del Deporte Alexander “Mimou” Vargas fue detenido este sábado 28 de febrero por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Caracas, en un operativo que hasta ahora carece de explicaciones oficiales sobre sus motivos.

La captura habría ocurrido en el gimnasio vertical de Quinta Crespo, donde se difundieron fotografías del traslado de Vargas esposadol.

La aprehensión del exviceministro ha sido reseñada ampliamente en redes sociales y portales informativos, aunque ninguna autoridad gubernamental ha emitido un pronunciamiento oficial sobre las circunstancias del procedimiento ni los posibles cargos que se le imputan.

Vargas es una figura conocida tanto por su trayectoria en el sector deportivo como por su cercanía al chavismo: fue viceministro del Deporte, miembro de la Fundación Movimiento por la Paz y por la Vida, y un colaborador habitual del presidente Nicolás Maduro.

Además de su carrera en la administración pública, el también exbasquetbolista se presentaba en sus redes sociales como presidente del club Frontinos del Táchira, equipo que participa en la Superliga Profesional de Baloncesto.

En el contexto de su detención, versiones difundidas en redes sugieren vinculaciones con presuntos hechos de corrupción, aunque estas afirmaciones no han sido confirmadas por fuentes oficiales ni respaldadas por documentos públicos hasta ahora.

La detención de Vargas se produce en un momento de especial atención mediática y política en Venezuela, donde las autoridades han intensificado operativos contra figuras vinculadas al sector público sin ofrecer detalles claros al país, lo que ha generado debate y expectación sobre las razones y posibles repercusiones del caso.

Caracas / Redacción Web