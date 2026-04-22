Destituyeron a “El Potro” Álvarez del Instituto Nacional de Hipódromos

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, destituyó a Antonio "El Potro" Álvarez de la presidencia del Instituto Nacional de Hipódromos (INH), según el decreto N° 5.324, publicado en la Gaceta Oficial 43.358 del 20 de abril de 2026.

En su lugar fue designado Julio César León Heredia, quien asume la dirección del organismo en medio de señalamientos que pesaban sobre Álvarez por presuntos esquemas de corrupción.

El decreto también establece que León Heredia presidirá la Junta Liquidadora del INH. Asimismo, se designó a Edgar Alejandro Melo Rodríguez como presidente de la Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles (CNC), y a Juan Carlos Amarante León como superintendente nacional de la Superintendencia Nacional de Actividades Hípicas (Sunahip).

La medida fue refrendada por el secretario del PSUV y ministro de Interior, Diosdado Cabello Rondón, junto al ministro del Deporte, Franklin Amílcar Cardillo Romero.

Antes de este nombramiento, León Heredia se desempeñaba como ministro de Agricultura hasta el 13 de abril, cargo del que fue removido por Rodríguez para dar paso al general Vladimir Padrino López.

Caracas / Redacción web