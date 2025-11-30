Desde enero hasta noviembre, el precio del dólar se incrementó 372,24%

Comienza diciembre y luego de transcurridos 11 meses de 2025, el precio del dólar ha experimentado un incremento de 372,24 %, al pasar de Bs 52,02 en enero, a Bs 245,66 en su última cotización oficial de noviembre.

Esta cifra representa más de ocho veces el alza que sufrió el valor de la moneda estadounidense a lo largo de todo el 2024.

Durante el año que está por finalizar, el tipo de cambio ha tenido un comportamiento particularmente alcista, producto de poca disponibilidad de dólares y la disminución de los montos de las intervenciones hechas por el Gobierno en la banca nacional.

Sin embargo, en el mes que acaba de finalizar, los incrementos de precios de las divisas se han ralentizado, debido a la venta en paralelo de criptomonedas, uno de los factores que más han favorecido al Banco Central de Venezuela (BCV) frente a la escasez de dólares y que tendrá un papel aún más determinante a lo largo de 2026.

El ritmo de aceleración del precio del dólar se fue haciendo más pronunciado con el paso de los meses. Entre enero y marzo de 2025, la tasa establecida por el máximo organismo emisor registró un repunte de 33,71 %.

Detalles

Mientras, desde el 15 de junio y hasta el 15 de agosto, (en un lapso de dos meses), el aumento fue de 32,15%, es decir, casi similar a lo acumulado en el primer trimestre. Posteriormente, las subidas semanales se acentuaron cada vez más.

Entre el 15 de agosto y el 29 de septiembre, en un lapso de sólo mes y medio, la cotización del BCV pasó de Bs 135,64 a Bs 177,61, esto es 30,94% más, un porcentaje que se aproxima al acumulado del primer trimestre.

Del 01 de octubre a este 30 de noviembre, el tipo de cambio sufrió un repunte de 36,54 %.

Si se pone la lupa, sobre los últimos dos meses se encontrará, sin embargo, que noviembre experimentó una desaceleración del comportamiento alcista.Mientras en octubre, el valor oficial de la divisa se elevó 24,63%, en el penúltimo mes del año, el alza del precio fue de 9,84%, al pasar de Bs 223,64 a Bs 245,66.

Bajar la presión alcista

El Ejecutivo, a través del BCV, ha mantenido su estrategia de inyección de divisas a la banca para bajar la presión generada por la demanda de dólares.

La firma consultora Ecoanalítica detalló que la venta de dólares en octubre por la banca fue de Bs 91 millones, una caída interanual de 77,7% y de 28,8% mensual.

“Con esto el acumulado en los primeros 10 meses del año se ubica en $3 mil 498,1 millones, una reducción de 27,1% en comparación al mismo período de 2024”, indicó la firma a través de sus redes sociales.

Noviembre

Por su parte, el portal Banca y Negocios señaló que en noviembre, la inyección de divisas desde el BCV a la banca, disminuyó 9,80% en comparación con octubre, y el acumulado de intervención bancaria en lo que va de año alcanza los $3 mil 029 millones (una cifra inferior a la estimada por Ecoanalítica).

En lo que sí coinciden todos los especialistas es en el crecimiento del uso de la criptomoneda estable USDT, como una alternativa frente a la escasez de divisas.

“Los estimados a través de la venta de criptomonedas para septiembre y octubre se sitúan en niveles bastantes superiores a los montos (en dólares) liquidados por la banca”, subrayó Ecoanalítica.

Caracas / Rodolfo Baptista