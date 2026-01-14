Desde Carúpano pidieron liberación del docente Robert Franco preso desde hace cinco años

Con el inicio del proceso de excarcelación de presos políticos que actualmente se cumple en el país, voceros del Colegio de Profesores de Venezuela (CPV), seccional Carúpano-Paria, del estado Sucre, pidieron este miércoles la liberación del docente y dirigente gremial carupanero Robert Franco, quien actualmente cumple una condena de 30 años.

Mario Bellorín, presidente del CPV en la zona, dijo que Franco cumplió este 14 de enero cinco años y 19 días de haber sido detenido.

Dijo el dirigente que se comunicaron con Franco la noche del martes y les expresó su esperanza de reunirse con su familia muy pronto. “Eso esperamos nosotros. Se está haciendo justicia”.

Llamado

Bellorín precisó que se está haciendo el llamado para que pronto sea puesto en libertad plena, “no sólo excarcelarlo, porque esto significa que están con algunas restricciones ante las leyes”.

Expresó que esperan que en los próximos días tener a Robert Franco en Carúpano y hacer un gran acto de recibimiento.

Liberación

Más temprano se informó sobre la liberación del periodista carupanero Víctor Ugas, tras estar 16 meses y 27 días encarcelado.

Ugas forma parte de una lista de al menos 17 trabajadores de medios liberados este miércoles, como parte del proceso que se lleva a cabo para excarcelar a los presos políticos.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano