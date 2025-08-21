Desarticulan una organización criminal en España dedicada a la trata mujeres de Venezuela

La Policía Nacional española ha desarticulado una organización criminal dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual en Puerto de la Cruz (Tenerife, islas Canarias), que estaba dirigida por tres mujeres que trasladaban a las víctimas desde Venezuela hasta España con el fin de lucrarse.

En un comunicado, la Policía Nacional ha informado de la liberación de dos víctimas de explotación sexual detectadas y de la detención de tres personas, acusadas también de favorecimiento de inmigración ilegal y prostitución coactiva.

La investigación comenzó en enero de este año y el operativo se inició por la intención de una de las investigadas de abandonar el país desde el aeropuerto de Tenerife Sur, donde fue detenida.

Más detalles

Las otras dos investigadas habían huido a la península y fueron localizadas en Segovia (centro).

Para culminar con la investigación se realizaron las entradas y registros en dos domicilios, donde se ha intervenido material informático y documentación relacionada con la investigación.

Tenerife / EFE