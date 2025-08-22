Derrumbe de puente ferroviario en construcción en China deja al menos 12 muertos

Una tragedia sacudió la provincia occidental de Qinghai, en China, este viernes 22 de agosto, cuando el colapso parcial de un puente ferroviario en construcción sobre el río Amarillo dejó al menos 12 trabajadores fallecidos y 4 más desaparecidos. El accidente ocurrió de madrugada, alrededor de las 3:00 a.m., tras la ruptura repentina de los cables de soporte de la estructura.

La sección central del arco del puente de Jianzha, parte de la línea ferroviaria Sichuan-Qinghai, se desplomó sobre el río y arrastró consigo a los obreros que se encontraban en la zona de trabajo. Según el Diario del Pueblo, en el momento del siniestro había 15 trabajadores y un jefe de obra en el área más afectada.

Imágenes difundidas por la cadena estatal CCTV captaron el instante del colapso, que rápidamente generó alarma en todo el país. Las autoridades desplegaron un operativo de rescate a gran escala, con más de 800 efectivos, 91 vehículos, 27 embarcaciones, un helicóptero y cinco robots destinados a la búsqueda de los desaparecidos y a la asistencia de las víctimas y sus familias.

El Ministerio de Gestión de Emergencias envió además un equipo especializado para coordinar las labores y reforzar la seguridad en el lugar del accidente, mientras se investigan las causas del colapso.

El puente de Jianzha era presentado como una de las obras ferroviarias más ambiciosas de China: el puente de arco continuo con vigas de acero de doble vía más largo del mundo y el primero en cruzar el río Amarillo. Formaba parte de la nueva línea que unirá Sichuan con Qinghai, en el altiplano tibetano.

El siniestro ha generado una ola de conmoción en China y fuera de sus fronteras, además de renovar las críticas a las fallas de seguridad industrial en el país, donde este tipo de accidentes en proyectos de gran envergadura siguen siendo frecuentes.

