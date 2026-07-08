Denuncian supuesto riesgo estructural y "tratos crueles" en internado de El Rodeo I

El Comité de Familiares y Amigos por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) alertó este martes sobre la existencia de un presunto riesgo estructural en el Centro de Reclusión El Rodeo I, en el estado Miranda, donde al parecer hay columnas fracturadas y un riesgo inminente de colapso en algunas áreas del penal, tras los terremotos del pasado 24 de junio.

De acuerdo con la información difundida por la organización a través de sus redes sociales, los internos aseguran que, pese a las condiciones reportadas, funcionarios penitenciarios continúan obligándolos a permanecer dentro de las celdas.

La organización también señaló que, hasta el momento, el Ministerio para el Servicio Penitenciario no habría adoptado medidas efectivas para proteger la seguridad de la población reclusa ante el presunto deterioro de la infraestructura.

Miranda / Redacción web